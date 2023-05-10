Пропавшей без вести в Филиппинах 22-летней россиянке может грозить опасность

В компании, где должна была работать девушка, сообщили, что ее там не видели. В базе данных авиакомпаний ее нет. Российское консульство в Филиппинах тоже не смогло помочь в поисках пропавшей россиянки, но предупредило об опасности. Там считают, что девушка могла попасть в сексуальное рабство.