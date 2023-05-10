Пропавшей без вести в Филиппинах 22-летней россиянке может грозить опасность

Россиянка Юлия Чумак, отправившаяся в Филиппины, чтобы работать программистом в компании Metrocity Ai, пропала без вести. 22-летней девушке может грозить опасность, по данному факту проводится проверка.
Вице-президент Российского подразделения комитета по правам человека Иван Мельников обратился к главе консульства МИД РФ Ивану Волынкину с просьбой провести проверку по факту исчезновения россиянки.
«Прошу Вас провести проверку указанных фактов, принять меры по оказанию консульской помощи нашей гражданке, и в случае подтверждения ее пропажи направить обращения в правоохранительные и иные органы гос. власти Филиппин и принять меры для защиты ее прав», — пишет Мельников.
Стоит напомнить, что девушка пропала 6 мая в Маниле — столице Филиппин, куда она приехала работать frontend-разработчиком. Чумак переписывалась с мамой некоторое время после того, как приехала в страну, но в какой-то момент перестала отвечать.
В компании, где должна была работать девушка, сообщили, что ее там не видели. В базе данных авиакомпаний ее нет. Российское консульство в Филиппинах тоже не смогло помочь в поисках пропавшей россиянки, но предупредило об опасности. Там считают, что девушка могла попасть в сексуальное рабство.
Ранее сообщалось, что российский гражданин пропал без вести во время отдыха на индонезийским острове Бали.