Над частным сектором в Белгородском районе упали и взорвались два беспилотника

Под Белгородом над частным сектором упали и сдетонировали два беспилотника. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В результате инцидента разрушены два жилых дома — в зданиях выбиты окна, осколками посечены заборы. Также поступила информация о том, что был поврежден один автомобиль.
По предварительным данным, никто не пострадал. На место происшествия выехали оперативные службы.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило о непредвиденном сходе боеприпаса с СУ-34 в Белгороде.