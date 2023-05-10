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Над частным сектором в Белгородском районе упали и взорвались два беспилотника

Происшествия
Над частным сектором в Белгородском районе упали и взорвались два беспилотника

Под Белгородом над частным сектором упали и сдетонировали два беспилотника. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате инцидента разрушены два жилых дома — в зданиях выбиты окна, осколками посечены заборы. Также поступила информация о том, что был поврежден один автомобиль.

По предварительным данным, никто не пострадал. На место происшествия выехали оперативные службы.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о непредвиденном сходе боеприпаса с СУ-34 в Белгороде.
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