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Bild: Экс-канцлер Герхард Шредер «участвовал в празднике в плохой компании» на приеме в посольстве России 9 Мая

Политика
Bild: Экс-канцлер Герхард Шредер «участвовал в празднике в плохой компании» на приеме в посольстве России 9 Мая

В Германии возмутились присутствием бывшего канцлера Герхарда Шредера на приеме в посольстве России в Берлине, посвященном 78-ой годовщине Великой Победы над нацистским Рейхом.

На мероприятии присутствовали ветераны, жители блокадного Ленинграда, представители РПЦ, а также немецкие общественные деятели и представители СМИ. В посольство прибыли экс-канцлер Шредер, бывший руководитель ГДР Эгон Кренц, лидеры АдГ Тино Хрупалла и Александр Гауланд и депутат Левой партии Клауцс Эрнст. Немецкие СМИ выразили недовольство таким составом гостей.

«В последние месяцы представители крайне правой АдГ и Левой партии сотрудничают в вопросах политики в отношении России», — отметили в телерадиокомпании Deutsche Welle✱ (призвана иноагентом на территории РФ).

В немецкой газете Bild по случаю празднования Дня Победы написали, что экс-канцлер «участвовал в празднике в плохой компании». А название праздника поместили в кавычки. Журналистам издания не понравился галстук АдГ Хрупаллы, отдаленно напоминающий российский триколор.

Ранее сообщалось, что полиция Берлина утвердила проведение «Бессметного полка» 9 Мая в столице Германии.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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