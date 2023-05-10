Bild: Экс-канцлер Герхард Шредер «участвовал в празднике в плохой компании» на приеме в посольстве России 9 Мая

В немецкой газете Bild по случаю празднования Дня Победы написали, что экс-канцлер «участвовал в празднике в плохой компании». А название праздника поместили в кавычки. Журналистам издания не понравился галстук АдГ Хрупаллы, отдаленно напоминающий российский триколор.