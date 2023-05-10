В Германии возмутились присутствием бывшего канцлера Герхарда Шредера на приеме в посольстве России в Берлине, посвященном 78-ой годовщине Великой Победы над нацистским Рейхом.
На мероприятии присутствовали ветераны, жители блокадного Ленинграда, представители РПЦ, а также немецкие общественные деятели и представители СМИ. В посольство прибыли экс-канцлер Шредер, бывший руководитель ГДР Эгон Кренц, лидеры АдГ Тино Хрупалла и Александр Гауланд и депутат Левой партии Клауцс Эрнст. Немецкие СМИ выразили недовольство таким составом гостей.
«В последние месяцы представители крайне правой АдГ и Левой партии сотрудничают в вопросах политики в отношении России», — отметили в телерадиокомпании Deutsche Welle✱ (призвана иноагентом на территории РФ).
В немецкой газете Bild по случаю празднования Дня Победы написали, что экс-канцлер «участвовал в празднике в плохой компании». А название праздника поместили в кавычки. Журналистам издания не понравился галстук АдГ Хрупаллы, отдаленно напоминающий российский триколор.
Ранее сообщалось, что полиция Берлина утвердила проведение «Бессметного полка» 9 Мая в столице Германии.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами