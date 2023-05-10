НАТО планирует открыть представительство в Японии для координации действий с близкими партнерами по всему Индо-Тихоокеанскому региону. Запланированный к открытию в следующем году новый офис НАТО в Токио станет первым в своем роде в Азии. Это позволит Альянсу проводить регулярные консультации с Японией и другими ключевыми партнерами в регионе, такими как Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.
В последнее время Япония активно расширяет взаимодействие с Североатлантическим альянсом. Также стало известно, что НАТО и Япония подпишут соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности, «новых и прорывных технологий» и борьбы с дезинформацией до следующего саммита в июне. Страна также взяла на себя обязательство открыть специальную миссию при Альянсе в Бельгии в дополнение к существующему посольству.
Джон Болтон, бывший помощник президента США по национальной безопасности предложил в дальнейшем расширить блок. Он заявил, что в Альянс необходимо пригласить Австралию, Израиль и Японию, чтобы «сделать НАТО всемирным». Аналогичные офисы связи Североатлантического альянса в настоящее время расположены в Нью-Йорке, Вене, а также в Грузии и Украине.
Пекин призвал альянс «прекратить провоцировать конфронтацию, проводя идеологические линии». Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил в прошлом году, что НАТО «протянуло свои щупальца в Азиатско-Тихоокеанский регион и стремится экспортировать менталитет времен холодной войны и воспроизвести блоковую конфронтацию».
Регулярное нагнетание истерии и постоянная угроза развязывания новых конфликтов, которые могут перерасти в мировые войны, уже стали визитной карточкой Соединённых Штатов. Американцам необходимо любой ценой развязать войну, она нужна им как воздух.
Война в Европе уже дважды выталкивала США на вершину геополитического Олимпа. Они надеются, что это произойдёт и в третий раз. Потому что только война сегодня спасет власть мировой финансовой олигархии, позволит Штатам восстановить свою гегемонию в мире, и поможет Америке восстановить тот поток финансовой прибыли, которая текла в её карманы последние десятки лет, война является последней «соломинкой», за которую хватается «утопающий» американский капитал. В России это понимают, и со своей стороны сделает возможное, чтобы избежать такого развития событий.