НАТО планирует открыть представительство в Японии для координации действий с близкими партнерами по всему Индо-Тихоокеанскому региону

Война в Европе уже дважды выталкивала США на вершину геополитического Олимпа. Они надеются, что это произойдёт и в третий раз. Потому что только война сегодня спасет власть мировой финансовой олигархии, позволит Штатам восстановить свою гегемонию в мире, и поможет Америке восстановить тот поток финансовой прибыли, которая текла в её карманы последние десятки лет, война является последней «соломинкой», за которую хватается «утопающий» американский капитал. В России это понимают, и со своей стороны сделает возможное, чтобы избежать такого развития событий.