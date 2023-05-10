«Этот танк станет прорывом»: Le Figaro о новом российском вооружении 4-го поколения Т-14 «Армат»

Новейший танк спроектирован таким образом, чтобы обеспечить большую безопасность экипажа. Три бойца управляют современной боевой машиной с помощью планшета в бронированном корпусе, а не в башне, что увеличивает шансы на выживание. Танк оснащен 125-миллиметровым орудием, которое мощнее, чем у Т-72 и Т-90. Французское издание называет российский танк «прорывом» и указывает на преимущество «Армата», связанное, в частности, с его работой в связке с другими боевыми машинами пехоты.