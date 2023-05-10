«Этот танк станет прорывом»: Le Figaro о новом российском вооружении 4-го поколения Т-14 «Армат»

Россия начала использовать в боях против Вооруженных сил Украины революционный танк Т-14 «Армат». Беспокойства по этому поводу высказало французское издание Le Figaro, которое пишет, что немецким и американским танкам придется столкнуться с неизвестным.
«После участия в боевых действиях на Украине американские танки M1 Abrams и немецкие Leopard 2 могут столкнуться с российским танком 4-го поколения. Сообщается, что Россия впервые применила свой Т-14 «Армата», — пишет издание.
Новейший танк спроектирован таким образом, чтобы обеспечить большую безопасность экипажа. Три бойца управляют современной боевой машиной с помощью планшета в бронированном корпусе, а не в башне, что увеличивает шансы на выживание. Танк оснащен 125-миллиметровым орудием, которое мощнее, чем у Т-72 и Т-90. Французское издание называет российский танк «прорывом» и указывает на преимущество «Армата», связанное, в частности, с его работой в связке с другими боевыми машинами пехоты.
Ранее сообщалось, Вооруженные силы РФ стали применять новейшие танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям украинских боевиков.