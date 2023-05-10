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Пригожин: под контролем противника в Бахмуте осталось чуть более двух квадратных километров

Общество
Пригожин: под контролем противника в Бахмуте осталось чуть более двух квадратных километров

Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают самоотверженно штурмовать Бахмут (Артемовск). Актуальную информацию озвучил основатель «оркестра» Евгений Пригожин в аудиосообщении.

За сутки «музыканты» максимально смогли продвинуться на 170 метров. Всего они заняли 50 тысяч квадратных метров территории Бахмута.

«Продолжаем двигаться в центре многоэтажной застройки Бахмута на западных его окраинах», – передает слова Пригожина его пресс-служба в Telegram-канале.

Украинские военные при этом контролируют только 2,25 квадратных километра Бахмута. Как ранее отмечал Пригожин, это менее пяти процентов от всей территории населенного пункта.
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