Пригожин: под контролем противника в Бахмуте осталось чуть более двух квадратных километров

Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают самоотверженно штурмовать Бахмут (Артемовск). Актуальную информацию озвучил основатель «оркестра» Евгений Пригожин в аудиосообщении.
За сутки «музыканты» максимально смогли продвинуться на 170 метров. Всего они заняли 50 тысяч квадратных метров территории Бахмута.
«Продолжаем двигаться в центре многоэтажной застройки Бахмута на западных его окраинах», – передает слова Пригожина его пресс-служба в Telegram-канале.
Украинские военные при этом контролируют только 2,25 квадратных километра Бахмута. Как ранее отмечал Пригожин, это менее пяти процентов от всей территории населенного пункта.