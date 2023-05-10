С территории сектора Газа по Израилю выпустили свыше четырехсот ракет

Галант в ходе специального телеобращения заявил, что четверть из выпущенных по Израилю ракет упала на территории сектора Газа. Он добавил, что часть ракет была сбита, но некоторые все равно попали в жилые дома. Стоит отметить, что ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что среди граждан Израиля пострадавших нет — ранений от ракетных обстрелов не обнаружено.