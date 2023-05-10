Один человек погиб и восемь пострадали в массовом ДТП под Тулой

Массовое ДТП произошло на трассе «Крым» в Тульской области. Один человек пострадал в результате столкновения пяти автомобилей, восемь человек пострадали, сообщает региональное УМВД.
Столкновение произошло в 18:57 по московскому времени недалеко от деревни Карамышево Щелкинского района. Столкнулись пять машин. Водитель одного из автомобилей — мужчина 2000 года рождения — погиб на месте. Еще восемь человек, включая двоих детей, получили травмы. Сейчас им оказывается медицинская помощь.
Сотрудники Госавтоинспекции уже работают на месте аварии. Ликвидируются последствия ДТП и выясняются все детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что сотрудники УМВД России по Забайкальскому краю расследуют ДТП в Чите, в котором погиб человек. По предварительным данным, виновник аварии был пьян.