Один человек погиб и восемь пострадали в массовом ДТП под Тулой

Столкновение произошло в 18:57 по московскому времени недалеко от деревни Карамышево Щелкинского района. Столкнулись пять машин. Водитель одного из автомобилей — мужчина 2000 года рождения — погиб на месте. Еще восемь человек, включая двоих детей, получили травмы. Сейчас им оказывается медицинская помощь.