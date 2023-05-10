Обстрелы территории России со стороны ВСУ с 4 по 10 мая

Удары по Шебекино повторились 8, 9 и 10 мая. Во всех случаях снаряды падали возле жилых домов, в результате чего ранения получили пятеро жителей, один человек был убит. Повреждения получили несколько многоквартирных домов и не менее 8 частных домовладений. Осколками повреждены транспортные средства.