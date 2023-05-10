Обстрелы территории России со стороны ВСУ с 4 по 10 мая

Пока вся Россия готовилась отмечать годовщину Дня Победы, украинские формирования сделали все, чтобы омрачить праздник. Помимо массового запуска беспилотников по объектам энергетической инфраструктуры, ВСУ продолжили обстрелы приграничных регионов.
Белгородская область
Наиболее сложная ситуация традиционно наблюдалась в Белгородской области, территория которой подвергается ежедневным атакам.
В четверг, 4 мая не менее 20 прилетов насчитали жители поселка Прилесье. Населенный пункт остался без электричества. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.
На следующий день ВСУ обстреляли сразу три села в Белгородском районе — под огонь националистов попали Ясные Зори, Черемошное и Устинка. Как сообщил глава области Вячеслав Гладков, повреждения получили три автомобиля и забор на территории сельскохозяйственного предприятия.
6 мая украинские формирования нанесли удар по городу Шебекино. Снаряды упали в центре города, тяжело ранив местного жителя. Повреждены оказались здания школы и торгового центра. Также ущерб был нанесен одному из промышленных предприятий.
Удары по Шебекино повторились 8, 9 и 10 мая. Во всех случаях снаряды падали возле жилых домов, в результате чего ранения получили пятеро жителей, один человек был убит. Повреждения получили несколько многоквартирных домов и не менее 8 частных домовладений. Осколками повреждены транспортные средства.
Досталось и населенным пунктам Шебекинского городского округа. В селе Муром осколки украинского снаряда ранили местную жительницу, которая во время обстрела находилась на огороде. В поселке Красное повреждения получило одно из домовладений.
На хуторе Панков, который оказался под огнем ВСУ 8 мая, были зафиксированы частичные разрушения одного из домов.
В воскресенье, 7 мая украинская армия обстреляла села Устинка и Сподарюшино. Повреждения получили дома местных жителей.
8 мая националисты нанесли удар по хутору Леоновка в Валуйском городском округе.
«Пострадавших нет. Один снаряд упал на территорию детского сада, взрывной волной выбиты стекла. Еще один снаряд попал на территорию сельскохозяйственного предприятия», — сообщил губернатор Гладков.
Также повторно украинские формирования обстреляли Сподарюшино, где частично был разрушен один из домов. К счастью, владельцы жилья эвакуировались в соседнее село.
В этот же день прилеты были зафиксированы в населенных пунктах Казначеевка и Бирюч, где повреждения получили здание школы и дома. Кроме того, силы ПВО сбили над городским округом БПЛА и ракету.
В День Победы украинская армия не забыла «поздравить» жителей Белгородчины, в третий раз за неделю обстреляв Сподароюшино и Шебекино.
Брянская область
Немного «тише» было в Брянской области, хотя и здесь фиксировалась высокая активность противника.
Утром 4 мая ВСУ нанесли удар по селу Полевые Новоселки Суземского района.
«В результате обстрела есть один пострадавший. Повреждены несколько домовладений, нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные службы», — сообщил глава региона Александр Богомаз.
В ночь на 5 мая вражеские беспилотники попытались атаковать село Азаровка и поселок Новенькое, осуществив сброс боеприпасов. Жертв и разрушений не зафиксировано.
Во вторник, 9 мая украинские формирования обстреляли территорию детского сада в населённом пункте Курковичи, в результате чего здание получило повреждения, было нарушено энергоснабжение.
Не менее 10 прилетов насчитали жители поселка Сушаны. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
10 мая была совершена попытка теракта на нефтепроводе «Дружба» — под обстрел попал наливной пункт нефтепровода в поселке Свень. Информацию подтвердили в представители компании «Транснефть».
«Могу подтвердить, что действительно была попытка совершения террористического акта на систему нефтепроводов "Дружба", на наливном пункте Брянск. Сегодня под утро. Пострадавших нет. Нефтепровод "Дружба" работает в штатном режиме», — сообщил представитель оператора.
Курская область
В субботу, 6 мая, ВСУ атаковали населенные пункты Курской области. Не менее 10 прилетов было зафиксировано в поселке Краснооктябрьский. Еще восемь снарядов упало в Теткино. В обоих случаях обошлось без жертв и серьезных разрушений.
Уже на следующий день украинская армия провела «работу над ошибками», вновь обстреляв Теткино.
«Повреждены кровля, окна, фасады школы и детского сада, 6 домов, газовая труба, в части домов отсутствует электричество», — сообщил о последствиях обстрела губернатор области Роман Старовойт.
Позже с территории дошкольного учреждения специалисты-взрывотехники вывезли неразорвавшийся снаряд.
В среду, 10 мая ВСУ вновь атаковали территорию области. Рано утром противник попытался при помощи БПЛА атаковать областной центр. Силы ПВО сбили беспилотник, обломки которого упали в поселке Толмачево, повредив фасад одного из частных домов.
Также обстрелу подвергся поселок Краснооктябрьский, где было зафиксировано шесть прилетов.
Кроме того, украинские формирования обстреляли строящийся защитный объект близ села Гуево. При этом взрывом был контужен один из строителей, производивший работы.