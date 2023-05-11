«Рынок сейчас тонкий»: аналитик Александр Багманов оценил укрепление рубля

Финансовый аналитик ФБА «Экономика сегодня» Александр Багманов рассказал, каково положение рубля на рынке сегодня и дал прогноз на ближайшее будущее. Подробнее — в материале ФАН.
Рубль, по словам эксперта, по итогам пятницы 5 мая смог укрепиться почти на процент: он переместился с отметки 78,20 в район отметки 77,40. Однако в понедельник доллар смог опять восстановиться обратно к уровню 78,20. На сегодняшний день рубль вновь очень активно укрепляется и опускается практически в район отметки 76 рублей за доллар.
«Некоторым негативом выступает появившаяся новость о том, что Россия, в ходе реализации перенаправления нефти, активно продает нефть в Китай и в Индию — и, соответственно, торгуя с Индией, образовался достаточно серьезный избыток валюты рупии», — отметил аналитик.
По его словам, избыток рупии составил почти 17 миллиардов долларов. И это при том, что она не является свободно конвертируемой валютой.
«То есть валюта, которая получена за продажу нефти, по сути, не выходит на рынок и не продается в достаточном объеме. И это достаточно серьезно ослабляло рубль», — рассказал эксперт.
Аналитик отмечает и то, что на данный момент рассматривается введение 11-го пакета санкций со стороны Европы, который будет направлен на обход антироссийских санкций. Особенно это будет касаться импорта, который ввозится в Россию.
«Как раз удар по импорту может серьезно сократить спрос на валюту. Естественно, это сильно поддержит рубль», — заявил Багманов.
По данным и ожиданиям ЦБ, сейчас на рынок пришла «достаточно немалая валютная выручка», которая была снижена предыдущие месяцы. Все это поддерживает рубль, и впредь ожидается лишь его укрепление.
«В целом рынок сейчас тонкий, то есть, количество участников небольшое — и поэтому какие-то объемы, которые приходят на рынок, могут очень серьезно влиять на динамику», — заключил аналитик.
Ранее эксперты рассказали про снижение валюты золота и ее нестабильность на рынке.