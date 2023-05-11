«Рынок сейчас тонкий»: аналитик Александр Багманов оценил укрепление рубля

Рубль, по словам эксперта, по итогам пятницы 5 мая смог укрепиться почти на процент: он переместился с отметки 78,20 в район отметки 77,40. Однако в понедельник доллар смог опять восстановиться обратно к уровню 78,20. На сегодняшний день рубль вновь очень активно укрепляется и опускается практически в район отметки 76 рублей за доллар.