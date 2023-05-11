Никто не планировал стать алкоголиком: нарколог Шуров рассказал кто больше, чем другие, рискует спиться

Как не стать алкоголиком, и кто рискует им стать больше, чем другие, рассказал корреспонденту ФАН врач-нарколог, психиатр, главный врач клиники «Медплюс» Василий Шуров.
«Самый надежный способ — не начинать пить. Потому что ни один человек, который начинал пить, не планировал стать алкоголиком. Это всегда игра в русскую рулетку. Алкоголь имеет массу приятных свойств, улучшает коммуникативные навыки, улучшает настроение, кому-то снимает тревогу, поэтому люди очень быстро подсаживаются на этот психологический эффект. И, естественно, начинается все с бокальчика, с рюмочки», — пояснил нарколог.
Где-то человек в компании не может отказать, потом он сам уже увидел, что ему легче общаться, выпив, продолжил эксперт, и принимает порцию алкоголя специально. А потом наступает зависимость.
«Предрасположены люди с плохой наследственностью, у которых кто-то из родителей был алкоголиком, дедушки или бабушки. Чем больше родственников с зависимостью, тем выше риск. Тревожным личностям, которым очень тяжело принимать себя, принимать ответственность за свою жизнь, все время хочется немножечко “голову отключить”. Люди ведомые, которые не могут отказывать. В компаниях их по первости привлекают к употреблению, а потом уже, когда зависимость сформировалась, они со всеми готовы выпивать», — рассказал о самых подверженных зависимостям категориях выпивающих врач-нарколог.
Но самое страшное, считает он, что алкоголь позволяет получить любое психическое состояние в моменте, расслабиться или, наоборот, возбудиться. Первая доза дает повышение дофамина, то есть энергию, мотивацию, желание общаться. Последующие повышают гамма-аминомасляную кислоту — противотревожный нейромедиатор, отвечающий за расслабление. И вот человек начинает вышибать нужные эмоции из своего организма. Поэтому психологическая зависимость формируется достаточно быстро.
«Плюс у нас все-таки есть и традиционные типы употребления алкогольных напитков: на поминках, на праздниках, за нашу Победу, еще чего-то — искушений очень много. Но для человека должны быть звонки — утрата ситуационного и количественного контроля: за руль, на работу, а все равно пью, планировал два бокальчика, а выпил две бутылки. Это уже зависимость, первая стадия — надо идти к наркологу», — предупредил Василий Шуров о моменте, когда еще не поздно остановить развитие алкоголизма.
Правда ли, что женщины действительно быстрее втягиваются в хроническое употребление? Василий Александрович уверен, что это неправда:
«Это миф. Объясню почему. У нас женский алкоголизм более порицаем, поэтому женщины вот эти ранние стадии лучше скрывают — в одиночку, с подругами. Никто пьяной не видел, потом бах — в подъезде валяется. И все говорят, ну как же так, приличная женщина, и вдруг вот так. А это не вдруг. Просто чувство стыда, вины, стигматизация от общества — и женщина не признает, что у нее есть проблемы с алкоголем, тщательно их скрывает. Есть женщины, которые 10 мужиков перепьют. Так что тут не половая особенность, а именно социокультурная», — подытожил собеседник ФАН.
Ранее Василий Шуров предупредил россиян об опасности энергетиков для находящихся за рулем.