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Глава МИД Китая указал канцлеру ФРГ на негативные последствия затягивания конфликта на Украине

Политика
Глава МИД Китая указал канцлеру ФРГ на негативные последствия затягивания конфликта на Украине

Глава МИД Китая Цинь Ган на встрече в Берлине указал канцлеру Германии Олафу Шольцу на негативные последствия затягивания конфликта на Украине, сообщает пресс-служба китайского ведомства.

Ган уверен, что затягивание конфликта может привести к тяжелым последствиями. Министр призвал как можно скорее урегулировать украинский кризис.

Дипломат также считает, что конфликт стоит разрешить исключительно политическими методами. Только мирные переговоры, по мнению китайского дипломата, позволят обеспечить мир в Европе.

Ранее президент Бразилии Лула да Силва объяснил отказ передавать снаряды для Украины нежеланием вступать в конфликт.
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