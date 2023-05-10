Глава МИД Китая указал канцлеру ФРГ на негативные последствия затягивания конфликта на Украине

Глава МИД Китая Цинь Ган на встрече в Берлине указал канцлеру Германии Олафу Шольцу на негативные последствия затягивания конфликта на Украине, сообщает пресс-служба китайского ведомства.
Ган уверен, что затягивание конфликта может привести к тяжелым последствиями. Министр призвал как можно скорее урегулировать украинский кризис.
Дипломат также считает, что конфликт стоит разрешить исключительно политическими методами. Только мирные переговоры, по мнению китайского дипломата, позволят обеспечить мир в Европе.
Ранее президент Бразилии Лула да Силва объяснил отказ передавать снаряды для Украины нежеланием вступать в конфликт.