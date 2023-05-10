Агроном Круглов рассказал, когда петербуржцы смогут покупать клубнику без опасений за здоровье

Агроном по защите растений Леонид Круглов поделился, почему не стоит покупать раннюю клубнику, а также рассказал, какие ягоды точно не содержат концентраты, нитраты и прочие добавки. Об этом он рассказал 78.ru.
По мнению эксперта, ранняя ягода отпугивает покупателей содержанием определенных препаратов, которые позволяют ей в хорошем виде транспортироваться до нашего рынка. Чаще всего ранняя клубника — импортная. Следующий момент — нитраты в ягоде. Содержание антибиотиков в продукте или их отсутствие напрямую зависит от страны-производителя, а также от каждого хозяйства.
Агроном напомнил, что в конце предыдущего месяца появилась информация, что Россельхознадзор обнаружил превышение антибиотиков в ягодах более чем в 20 раз. Но повышенное содержание тетрациклина нашли лишь в одной партии, массовости явления на рынке не было.
«Ни вкус, ни цвет, ни запах не выдаст содержание посторонних компонентов. Касательно нитратов есть приборы для измерения, но важно понимать, что нитраты этот параметр тоже очень плавающий даже в формате одной поставки, одной партии, даже с одного хозяйства», — добавил Круглов.
Самый первый урожай клубники был в Крыму. Лакомство собирали 26 апреля, то есть эта партия начнет появляться на прилавках уже с середины мая.
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