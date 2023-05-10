Агроном Круглов рассказал, когда петербуржцы смогут покупать клубнику без опасений за здоровье

По мнению эксперта, ранняя ягода отпугивает покупателей содержанием определенных препаратов, которые позволяют ей в хорошем виде транспортироваться до нашего рынка. Чаще всего ранняя клубника — импортная. Следующий момент — нитраты в ягоде. Содержание антибиотиков в продукте или их отсутствие напрямую зависит от страны-производителя, а также от каждого хозяйства.