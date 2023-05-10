Земле предрекли смену климатических зон к 2100 году

Почти половина Земли может войти в новые климатические зоны к 2100 году. Соответствующий прогноз озвучил специалист Университета Вирджинии Пол Дирмейер с командой ученых.
Моделирование позволило выдвинуть гипотезу, что к концу века тропический климат займет до 25% суши планеты. При этом еще 34% Земли рискует столкнуться с засухой.
Одни из наиболее сильных сдвигов прогнозируются в Европе и Северной Америке. Там в другую климатическую зону может перейти от 66% до 89% территории, сообщает Planet Today.
«По прогнозам, к концу века от 38% до 40% мировой суши будет находиться в иной климатической зоне, нежели сегодня», — говорится в исследовании.
При этом полярную зону ждут самые сильные изменения. Результаты научных изысканий опубликованы в журнале Earth’s Future.
Признаки водяного пара ранее были найдены на скалистой экзопланете в соседней звездной системе. Их обнаружили с помощью телескопа «Джеймс Уэбб», однако есть причины сомневаться в достоверности открытия, пишут зарубежные журналисты.