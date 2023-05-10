Суданские беженцы рассказали о гуманитарной обстановке в палаточном лагере на границе с Чадом

Гуманитарная ситуация на границе Судана и Чада становится критической по мере того, как в палаточные лагеря прибывают новые беженцы. Люди страдают от дефицита воды, еды и медикаментов.
В одном из импровизированных палаточных лагерей в окрестностях приграничного города Ассонга сейчас находятся тысячи беженцев, вынужденных покинуть свои дома из-за боевых действий.
«Нам угрожали, поэтому пришлось покинуть деревню. Мы ушли больше месяца назад. У нас закончилась провизия, мы очень голодны и не можем найти работу, чтобы обеспечить себя едой. Я тут с детьми. Мы надеемся, что власти и гуманитарные организации нам помогут», — высказалась одна из беженок Фатиме Хисейн Махамат.
Несмотря на то, что гуманитарные организации из разных стран активно оказывают помощь людям, ее все равно не хватает, поскольку число беженцев непрерывно растет.
«Мы открыли эту мобильную клинику 9 апреля. За это время мы осмотрели более 5000 пациентов. Среди них дети и беременные женщины. Более 200 детей и почти столько же беременных женщинах истощены, они находятся в критическом состоянии. Кроме того, сейчас ветреный сезон, сюда прилетает много пыли, и из-за этого распространяются респираторные инфекции», — сказал руководитель проекта по оказанию экстренной помощи суданским беженцам, доктор Махамат Нур.