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Нефтегазовые доходы России за январь-апрель составили 2,2 трлн рублей

Экономика
Нефтегазовые доходы России за январь-апрель составили 2,2 трлн рублей

Нефтегазовые доходы российского бюджета за январь-апрель 2023 года сократились на 52% до 2,282 триллиона рублей. Об этом сообщили в Министерстве финансов России.

Ведомство отмечает постепенное улучшение динамики месячных доходов российской нефтегазовой отрасли. Минфин подчеркнул, что использование средств ФНБ обеспечивает устойчивость бюджета страны в условиях колебания доходов от продажи энергоресурсов.

Минфин отчитался и о дефиците бюджета России. Согласно отчету, в апреле он увеличился на 1 триллион рублей до отметки в 3,2 триллиона за весь 2023 год.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов отчитался о профиците бюджета в 72 регионах России. 52 региона в свою очередь показали улучшение динамики в сравнении с показателями 2022 года.
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