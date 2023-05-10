Нефтегазовые доходы России за январь-апрель составили 2,2 трлн рублей

Нефтегазовые доходы российского бюджета за январь-апрель 2023 года сократились на 52% до 2,282 триллиона рублей. Об этом сообщили в Министерстве финансов России.
Ведомство отмечает постепенное улучшение динамики месячных доходов российской нефтегазовой отрасли. Минфин подчеркнул, что использование средств ФНБ обеспечивает устойчивость бюджета страны в условиях колебания доходов от продажи энергоресурсов.
Минфин отчитался и о дефиците бюджета России. Согласно отчету, в апреле он увеличился на 1 триллион рублей до отметки в 3,2 триллиона за весь 2023 год.
Ранее глава Минфина России Антон Силуанов отчитался о профиците бюджета в 72 регионах России. 52 региона в свою очередь показали улучшение динамики в сравнении с показателями 2022 года.