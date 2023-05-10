Отец Блиновской заявил о готовности сесть вместо нее в тюрьму

Отец задержанной по неуплате налогов блогерши Елены Блиновской Олег Останин утверждает, что его дочь подставили и она не виновата, сообщает «Вечерняя Москва».
Останин считает, что во всех проблемах, связанных с неуплатой налогов со стороны его дочери, виноват зять – Алексей Блиновский. Отец блогерши уверен, что именно Алексей придумал эту преступную схему, чтобы укрыться от налогов.
«Я готов сесть вместо нее, но только вместо Лены, а не вместо соучастников каких-то», — заявил Останин в эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия 1».
Счета Останина арестовали, а банковские ячейки пусты. Приставы наложили арест и на пенсию его супруги Нины.
Напомним, Блиновская обвиняется в неуплате налогов сумму в размере 918 миллионов рублей. Блогер, которая занимается продажей онлайн-марафонов личностного роста, стала фигурантом уголовного дела.