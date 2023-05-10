Врио премьера Финляндии Марин объявила о разводе с мужем после 19 лет совместной жизни

Временно исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии Санна Марин заявила, что разводится со своим мужем Маркусом Ряйккененом.
Политик объявила об этой новости на своей странице в Instagram✱ (соцсеть принадлежит компании Meta✱✱, которая запрещена в РФ и признана экстремистской).
«Мы вместе подали на развод. Мы благодарны за 19 лет совместной жизни и за нашу любимую дочь», — говорится в сообщении Марин.
Она продолжит поддерживать дружеские отношения с супругом, чтобы вместе заниматься воспитанием общей дочери. Пара познакомилась, когда им было по 18 лет.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте не поддержал закрытие российской дипмиссии на Алландских островах. Голосование об этом было запущено на портале гражданских инициатив страны.
- ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
- ✱✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму