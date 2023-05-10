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ОАЭ направили три самолета со 116 тоннами гуманитарной помощи в Порт-Судан

Весь мир
ОАЭ направили три самолета со 116 тоннами гуманитарной помощи в Порт-Судан

Хартум, 10 мая. Объединенные Арабские Эмираты направили в Судан три самолета с гуманитарной помощью для пострадавших в Хартуме граждан, пишут арабские СМИ.

Два воздушных судна прибыли в Порт-Судан со 100 тоннами предметов первой необходимости и медикаментов для экстренного лечения травм и операций. В их число входят антибиотики, нестероидные препараты, противовоспалительные средства, хирургические ленты и наборы для эндоскопии.

Третий самолет отправляется в Чад с 16 тоннами гуманитарной помощи для оказания срочной поддержки суданским беженцам, пострадавшим в вооруженных столкновениях между ВС республики и Силами быстрого реагирования (СБР).

Центральный комитет суданских врачей заявил о закрытии 66 медучреждений в Хартуме. На данный момент в восточноафриканской стране частично функционируют 28 больниц, а несколько из них оказывают только первую помощь.
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