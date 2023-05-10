ОАЭ направили три самолета со 116 тоннами гуманитарной помощи в Порт-Судан

Два воздушных судна прибыли в Порт-Судан со 100 тоннами предметов первой необходимости и медикаментов для экстренного лечения травм и операций. В их число входят антибиотики, нестероидные препараты, противовоспалительные средства, хирургические ленты и наборы для эндоскопии.