Сотни байкеров собрались в Нью-Йорке ради ежегодной традиции благословения велосипедов

Велосезон стартовал, а значит, стоит позаботиться о безопасности во время езды. Сотни любителей и спортсменов съезжаются к Кафедральному собору Иоанна Богослова в Нью-Йорке, чтобы получить благословение на участие в масштабном заезде «Пять боро».
«Я думаю, увидеть сотни велосипедов внутри собора неожиданно. Это самый большой собор в США, идеальное место для чего-то подобного. Люди оказывают нам честь, приезжая сюда перед заездом, особенно перед велопробегом «Пять Боро». Это очень волнующе для нас», — рассказал священнослужитель Патрик Мэллой.
После того, как двухколесные байки благословлены, их владельцы отправляются на старт велозабега. Маршрут пролегает по улицам Нью-Йорка и составляет 68 километров. Свернув во дворы, дистанцию, конечно, можно сократить, главное — добраться в целости и сохранности до финиша.
«Мы хотим, чтобы в городе построили больше велосипедных дорожек, и не нужно было перед каждым заездом на всякий случай просить благословения. Мы надеемся, что для велосипедистов когда-нибудь создадут достойные условия передвижения по городу», — подчеркнула велосипедистка Венди.
«Пять Боро» — самый крупный велозабег в США. В нем участвуют около 32 тысяч велосипедистов из разных стран вне зависимости от религиозных убеждений.