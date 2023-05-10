Сотни байкеров собрались в Нью-Йорке ради ежегодной традиции благословения велосипедов

После того, как двухколесные байки благословлены, их владельцы отправляются на старт велозабега. Маршрут пролегает по улицам Нью-Йорка и составляет 68 километров. Свернув во дворы, дистанцию, конечно, можно сократить, главное — добраться в целости и сохранности до финиша.