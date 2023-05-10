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Экс-президент «Спартака» Червиченко высказался о шансах клуба в РПЛ

Спорт
Экс-президент «Спартака» Червиченко высказался о шансах клуба в РПЛ

Экс-владелец футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко поделился мнением о борьбе команды за медали в Российской премьер-лиги (РПЛ), передает РИА Новости.

Он уверен, у красно-белых есть все шансы занять второе место. При этом не стоит недооценивать других претендентов в лице ЦСКА и «Ростова».

«Говорить про кризис в команде можно было бы, если до этого было что-то хорошее, а потом случилась яма», — заявил бывший президент клуба.

В настоящий момент «гладиаторы» занимают четвертое место в турнирной таблице, впереди еще четыре тура РПЛ.

Чемпионам России стал петербургский «Зенит» после победы над «Спартаком» со счетом 3:2 в 26-м туре. Команда досрочно гарантировала себе титул.
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