Экс-президент «Спартака» Червиченко высказался о шансах клуба в РПЛ

Экс-владелец футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко поделился мнением о борьбе команды за медали в Российской премьер-лиги (РПЛ), передает РИА Новости.
Он уверен, у красно-белых есть все шансы занять второе место. При этом не стоит недооценивать других претендентов в лице ЦСКА и «Ростова».
«Говорить про кризис в команде можно было бы, если до этого было что-то хорошее, а потом случилась яма», — заявил бывший президент клуба.
В настоящий момент «гладиаторы» занимают четвертое место в турнирной таблице, впереди еще четыре тура РПЛ.
Чемпионам России стал петербургский «Зенит» после победы над «Спартаком» со счетом 3:2 в 26-м туре. Команда досрочно гарантировала себе титул.