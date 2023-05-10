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В Финляндии продают бывший «военный» остров Ранкки у границы с Россией

Общество
В Финляндии продают бывший «военный» остров Ранкки у границы с Россией

Владелец острова Ранкки в Финляндии выставил его на продажу за 7,9 миллионов евро, сообщает компания Yle.

Журналисты уточнили, что на острове имеются военные укрепления. По их сведениям, до 2015 года он находился в ведении национальных Сил самообороны.

Исмо Рятю, купивший эту территорию восемь лет назад, рассказал, что вложил в него значительные средства. Финн заплатил за остров 700 тысяч евро, отметили авторы Yle. Землевладелец рассчитывает найти покупателя до конца года.

Финские власти ранее начали укрепление забора на границе с Россией. В Хельсинке заявили, что это необходимо для борьбы с незаконной миграцией.
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