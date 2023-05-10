Экономисты считают, что ЕС вводит 11-й пакет санкций, чтобы спасти от краха свою экономику

Эксперт не видит слишком больших проблем в том, что в торговле с некоторыми странами, например, с Индией, получается слишком большой торговый профицит, который может привести к тому, что мы просто не сможем потратить то количество рупий, которые получаем за поставляемые в Индию товары. По ее словам, лишние рупии легко конвертируются в другие валюты, например, в юани, которые очень даже нужны для приобретения товаров в Китае.