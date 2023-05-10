Экономисты считают, что ЕС вводит 11-й пакет санкций, чтобы спасти от краха свою экономику

Директор консалтингового агентства «Weconn» Наталья Проказова рассказала в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», на что направлен 11-й пакет западных санкций против РФ, а доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев объяснил, почему они носят протекционистский характер.
В Брюсселе постпреды стран-членов ЕС проведут встречу, на которой обсудят предложения по 11-му пакету санкций против России. Источники агентства сообщили, что главной задачей ЕС станет закрытие для РФ обходных путей уже введенных санкций. По мнению генерального директора консалтингового агентства «Weconn» Натальи Проказовой, основной акцент будет сделан на ограничение транзита европейских товаров через территорию Россию в страны центральной и восточной Азии. В Европе, отметила она, считают, что часть товаров, проходящих транзитом в Казахстан и другие страны, оседает в РФ, и таким образом санкционные товары попадают в нашу страну.
Кроме этого, в ЕС обсуждают вопрос введения санкций в адрес компаний, которые занимаются отправкой в обход санкций товаров из Китая, из Эмиратов и прочих третьих стран, и таким образом помогают России получать санкционные товары.
«Вашингтон не озвучил, что будет включено в новый пакет санкций, но у нас говорят о двух аспектах: первое это транзит, и второе — санкции относительно компаний», — рассказала Наталья Проказова.
Эксперт сомневается, что новыми санкциями Западу удастся ограничить товарооборот между РФ и дружественными ей странам. По ее словам, слишком много компаний участвует в торговых операциях, и отследить все цепочки практически невозможно. Более того, в продолжении сотрудничества с российскими партнерами заинтересована масса европейских компаний, которые без торговли с РФ просто уйдут с рынка. Помогают России обходить санкции, по ее словам, даже прибалтийские компании.
«В Прибалтике мы видим политику двойных стандартов. С одной стороны, есть возбужденные уголовные дела против компаний, которые находятся в Прибалтике и помогают России обходить санкции, но при этом их порты как работали, так и продолжают отправлять грузы якобы на Казахстан, а реально они идут через Россию», — пояснила Наталья Проказова.
Благодаря санкциям многие российские компании и их партнеры в дружественных странах отказались от взаиморасчетов в долларах, перейдя на торговлю в национальных валютах. Это, по словам эксперта, делает невозможным какой-либо контроль за сделками между российскими компаниями и их партнерами в дружественных странах со стороны западных служб.
«Собственно говоря, за что боролись, на то и напоролись: они хотели ограничить взаиморасчеты между партнерами, и в какой-то момент им было тяжело, но сейчас мы активно пользуемся расчетами в национальных валютах», — заявила Наталья Проказова.
Эксперт не видит слишком больших проблем в том, что в торговле с некоторыми странами, например, с Индией, получается слишком большой торговый профицит, который может привести к тому, что мы просто не сможем потратить то количество рупий, которые получаем за поставляемые в Индию товары. По ее словам, лишние рупии легко конвертируются в другие валюты, например, в юани, которые очень даже нужны для приобретения товаров в Китае.
«Понятно, что конвертация одной валюты в другую несет определенные потери, но это риски, которые нужно просто заложить в транзакцию», — отметила Наталья Проказова.
В целом, считает эксперт, западные страны сами пострадают больше от вводимых санкций, чем Россия. По ее словам, в Европе уже растет недовольство простых граждан санкционным режимом. Европейцы, которые привыкли жить по модели, что нужно за жизнь заработать на счастливую и безбедную старость, теряют почву под ногами, потому что инфляция съедает их накопления.
«У них всегда была идея, что они много работают, платят много налогов, и потом получают стабильную пенсию. За прошлый год произошел существенный скачок инфляции и, та пенсия, которую они планировали получать, и на которую они планировали жить в старости, стала существенно меньше. Соответственно, у них произошел определенный сбой ориентиров», — отметила Наталья Проказова.
Экономист, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев в целом согласен с мнением коллеги. По его словам, Запад отчаянно пытается ухудшить экономическую ситуацию в РФ, но у него это не получается. Да, ситуация в экономике РФ далека от идеальной, отметил он, правительству и бизнесу приходится прилагать усилия, чтобы находить новые рынки, но санкции не грозят обвалом экономики РФ.
«Падение в прошлом году оказалось не столь существенным, показатели инфляции у нас тоже не столь высокие, как это было год назад. Так что в целом, у нас все более или менее неплохо, учитывая внешний негативный фон», — пояснил Артем Голубев.
Экономист сомневается, что санкции, которыми Запад планирует ограничить транзит своих товаров в азиатские страны, добьются своего. По его словам, изменение маршрута доставки товаров в те же страны центральной Азии приведет к их удорожанию, и насколько они готовы будут согласиться на это, сказать сложно, отметил Артем Голубев.
Стремление западных стран накладывать санкции на компании дружественных РФ стран за то, что они продолжают поставлять в России санкционные товары, экономист объясняет протекционистскими соображениями. По его мнению, таким образом США и Евросоюз хочет скорее поддержать внутреннего производителя, чем реально наказать компании Китая, Турции или ОАЭ.
«Экономика Европы сейчас находится не в самом лучшем положении, и один из существенных способов поддержать ее это использование протекционистских методов. Понятно, что они планируют через 11-й пакет санкций надавить на наших торговых партнеров, но я бы сравнил эту ситуацию с запуском компьютерных вирусов — это постоянная борьба», — пояснил Артем Голубев.
Ранее в Министерстве здравоохранения России заявили об отсутствии негативного влияния санкций на льготное обеспечение граждан РФ лекарствами. Кроме того, в ведомстве отметили, что в настоящее время идет инновационное развитие отечественного рынка фармацевтики.