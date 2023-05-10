В Калининградской области запретили полеты БПЛА до снятия режима базовой готовности

Власти Калининградской области запретили полеты гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) до снятия режима базовой готовности, указал губернатор субъекта Антон Алиханов.
По указу губернатора, запрет не касается полетов БПЛА, применяемых властями, федеральными ведомствами или предприятиями топливно-энергетического комплекса. Ограничение не относится к запускам в интересах гособоронзаказа.
Ранее пресс-секретарь главы Калининградской области Дмитрий Лысков счел решение польских властей назвать Калининград «Крулевецем» «инсинуацией».