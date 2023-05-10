Золотые качели: эксперты рассказали про снижение валюты и нестабильность на рынке

По отметкам аналитиков, 8 и 9 мая цены подрастали, и поднимались к уровню 2034 доллара, но сегодня они вновь опускаются чуть ниже 2030 долларов за тройскую унцию. Пока что, согласно источнику, цена золота остается в диапазоне от 1970 до 2070 долларов за тройскую унцию.