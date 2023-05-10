Золотые качели: эксперты рассказали про снижение валюты и нестабильность на рынке

Аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали ФАН о том, какое положение на мировом рынке занимает золото. Что ждать в ближайшем будущем, и что на это повлияет — в материале ФАН.
По словам аналитика Александра Багманова, цены на золото падают: в пятницу 5 мая было зафиксировано значительное снижение цены и тенденция продолжается сегодня.
Аналитик отмечает, что в целом ситуация не очень стабильна: несмотря на то, что наблюдается снижение цен, временами происходит и их восстановление.
«В прошлую пятницу золото снизилось на 1,6%, но в понедельник и вторник несколько восстановилось: на 0,2% и 0,6% соответственно. В пятницу мы снизились с отметки 2050 аж до отметки 2000 долларов за тройскую унцию», — подчеркивает эксперт.
По отметкам аналитиков, 8 и 9 мая цены подрастали, и поднимались к уровню 2034 доллара, но сегодня они вновь опускаются чуть ниже 2030 долларов за тройскую унцию. Пока что, согласно источнику, цена золота остается в диапазоне от 1970 до 2070 долларов за тройскую унцию.
«В пятницу негативом стали данные по рынку труда США, поскольку это увеличивает вероятность того, что ФРС на следующем заседании вновь может прибегнуть к повышению ставки на 25 базисных пункта. На этом фоне подросло и значение доходности десятилетних американских гособлигаций: выше 3,5%, а индекс доллара DXY подрос почти до уровня в 101,5 пункт», — отмечает источник.
«С другой стороны, поддержку золоту сейчас оказывает ситуация с госдолгом США. Байден проводил встречу с республиканцами из палаты представителей конгресса, но договориться о повышении потолка госдолга не удалось, и сейчас сохраняется некая нервозность, что подпитывает цены на золото к росту», — заявил Багманов.
Ситуацию смогут изменить данные по инфляции, которые станут известны 10 мая — они будут важны, как для золота, так и для доллара, заключает эксперт.
Ранее аналитик Багманов описал актуальную ситуацию на мировом рынке нефти.