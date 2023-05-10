Алжирская армия провела военные учения с участием бронетанковых подразделений

Алжир, 10 мая. Силы алжирской армии провели военные учения с боевыми снарядами, в которых участвовали бронетанковые подразделения и воздушные войска, пишут арабские СМИ.
Начальник штаба АНДР генерал-лейтенант Саид Ченгриха присутствовал во время подготовки, которая проводилась в южном оперативном секторе в Тиндуфе. В ходе мероприятия отряды продемонстрировали свою компетентность и способность своевременно выполнять различные возложенные на них задачи.
«Учения проводились подразделениями девятой бронетанковой бригады, при этом наземные и воздушные войска оказывали огневое содействие силам, проводящим обучение, включая участие вертолетов огневой поддержки», — сказано в заявлении ведомства.
Примечательно то, что алжирская армия занимает 25-е место среди наиболее затратных вооруженных сил мира, с оборонным бюджетом, оцениваемым в 9,9 миллиарда долларов.
Ранее президент АНДР Абдельмаджид Теббун рассказал о выгоде от присоединения своего государства к БРИКС.