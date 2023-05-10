Алжирская армия провела военные учения с участием бронетанковых подразделений

Начальник штаба АНДР генерал-лейтенант Саид Ченгриха присутствовал во время подготовки, которая проводилась в южном оперативном секторе в Тиндуфе. В ходе мероприятия отряды продемонстрировали свою компетентность и способность своевременно выполнять различные возложенные на них задачи.