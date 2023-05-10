Представитель МИД РФ Захарова сравнила угрозу дефолта в США с ритуалом

Угроза дефолта в США случалась неоднократно и уже превратилась в форму ритуала, которая заканчивается поднятием потолка госдолга. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что бесконтрольная эмиссия доллара демонстрирует безответственность кредитно-денежной политики США. Ситуация уже привела к разгону инфляции как в Соединенных Штатах, так и на глобальных рынках, повысив риски для устойчивости мировой экономики.
«Подобные ситуации неоднократно случались ранее. Они неизменно заканчивались одним и тем же: просто в очередной раз повышался потолок госдолга», — сказала Захарова.
Ранее глава Минфина США Джаннет Йеллен заявила, что не знает вероятную дату наступления дефолта. По прогнозам деньги у министерства закончатся к 1 июню 2023 года.