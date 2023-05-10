Представитель МИД РФ Захарова сравнила угрозу дефолта в США с ритуалом

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что бесконтрольная эмиссия доллара демонстрирует безответственность кредитно-денежной политики США. Ситуация уже привела к разгону инфляции как в Соединенных Штатах, так и на глобальных рынках, повысив риски для устойчивости мировой экономики.