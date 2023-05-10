Глава МВД Колокольцев посетил церемонию закрытия VI Военно-спортивного сбора «Наследники Победы»

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал Владимир Колокольцев поздравил победителей VI Военно-спортивного сбора «Наследники Победы» в Волгограде. Сообщение появилось на официальном сайте ведомства.
Торжественные мероприятия проходили на территории Волгоградской Академии МВД России. В них участвовали воспитанники некоторых военных училищ и кадетских корпусов России.
Колокольцев отметил, что Волгоград является одним из важнейших мест для каждого гражданина РФ, именно в этом городе во время Великой отечественной войны завершилась Сталинградская битва. Победа в ней стала символом героизма, отваги и стойкости народа СССР.
Сейчас Россия продолжает воспитывать настоящих патриотов, защитников своего государства, добавил глава ведомства.
В ходе своего выступления Колокольцев обратился к юным участникам и напомнил, что в суворовские военные училища выбирают тех, кто видит свое призвание в служении Родине, несмотря на юный возраст. По мнению генерала, профессии полицейского, пожарного, военного или пограничника — достойный выбор настоящих патриотов.
Министр выразил личную благодарность губернатору Андрею Бочарову и областной администрации за помощь в организации сбора, который прошел на высочайшем уровне. Слова благодарности были адресованы и педагогам, подготовившим отличные команды, и самим воспитанникам.
Ранее главы МВД РФ и Киргизии провели встречу, в ходе которой подписали соглашения об информационном взаимодействии в охране правопорядка.