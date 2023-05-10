Глава МВД Колокольцев посетил церемонию закрытия VI Военно-спортивного сбора «Наследники Победы»

В ходе своего выступления Колокольцев обратился к юным участникам и напомнил, что в суворовские военные училища выбирают тех, кто видит свое призвание в служении Родине, несмотря на юный возраст. По мнению генерала, профессии полицейского, пожарного, военного или пограничника — достойный выбор настоящих патриотов.