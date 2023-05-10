Fox News: клиники в США предлагают детям Миннесоты менять пол с шести лет

Как полагает глава специальной клиники по смене пола Анжела Гепферд, эта процедура ничем не отличается от лечения астмы или диабета. По мнению представителя медорганизации, потребности в смене пола являются «базовыми» для детей. Поэтому родителям стоит обращаться к профильным специалистам за помощью так же, как если бы у малыша было какое-либо заболевание.