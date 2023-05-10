Fox News: клиники в США предлагают детям Миннесоты менять пол с шести лет

Некоммерческие клиники в Америке поддержали «социальную» смену пола. По мнению управления, подобные меры можно применять к детям с шести лет, сообщает телеканал Fox News.
Система клиник в Миннесоте одобрила смену пола по не физическим критериям в малом возрасте. По мнению специалистов, уже с 14 лет детям можно предоставлять гормоны для того, чтобы их тело менялось соответствующим их мироощущению образом.
Как полагает глава специальной клиники по смене пола Анжела Гепферд, эта процедура ничем не отличается от лечения астмы или диабета. По мнению представителя медорганизации, потребности в смене пола являются «базовыми» для детей. Поэтому родителям стоит обращаться к профильным специалистам за помощью так же, как если бы у малыша было какое-либо заболевание.
Ранее в Британии христианского активиста обвинили в экстремизме. Причиной стало то, что проповедник назвал транссексуала мужчиной.