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Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве второй раз за день

Общество
Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве второй раз за день

Воздушная тревога вновь объявлена в Тель-Авиве. Сирены звучат в районе населенного пункта второй раз за день.

По предварительным данным, в городе слышны взрывы. Возможной причиной тому стала работа системы противовоздушной обороны на юге Тель-Авива, говорится в сообщении СМИ.

Израильские силы ранее обстреляли позиции палестинцев. Удары наносились по восточной части сектора Газа. Видео с места событий опубликовано в Сети.

По данным минздрава Палестины, с утра 10 мая из-за израильского обстрела погибли как минимум 19 человек. Пострадали еще 37 местных жителей.
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