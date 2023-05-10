Нет школы: режиссер Андрей Шальопа поддержал критику актера Владимира Гостюхина в адрес кино о Великой Отечественной войне

— Кончено же, мне нравится то, что получилось, но, безусловно, там есть что-то, что не получилось. Сравнительно недавно я его пересматривал и у меня осталось хорошее впечатление. Конечно, есть какие-то ошибки, которые мы допустили во время съемок. Фильм «28 панфиловцев» снимался не так, как обычное кино. Там я был сценаристом, одним из режиссеров и продюсером: идея принадлежала мне, и я же ее воплощал. Изначальный мотив был — сделать кино, которого мне не хватает, и не делать в нем того, что мне не нравится в остальных кинолентах. Я думаю, это получилось.