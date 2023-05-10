Нет школы: режиссер Андрей Шальопа поддержал критику актера Владимира Гостюхина в адрес кино о Великой Отечественной войне

Актер Владимир Гостюхин раскритиковал современное кино о Великой Отечественной войне. По мнению артиста, качество очень многих кинолент, посвященных этой теме, оставляет желать лучшего.
Действительно ли большое число нынешних фильмов о том тяжелейшем периоде в истории нашего народа представляет собой не слишком качественный продукт? В чем может крыться причина такого положения дел? Как долго уровень отечественного кинематографа будет отставать от приемлемого? Своим мнением по этим и другим вопросам в интервью ФАН поделился киноактер, кинорежиссер, сценарист, продюсер Андрей Шальопа.
— Согласны ли Вы с мнением Владимира Гостюхина о том, что качество многих современных фильмов о Великой Отечественной войне оставляет желать лучшего?
— Наверное, сейчас действительно довольно часто фильмы на эту тему выходят не очень высокого качества. Я согласен с этим. Не буду придумывать мотивы, по которым они делаются. Наверное, изначальный мотив — рассказать историю: кино начинается со сценария. Я все-таки верю в то, что сценаристы просто хотят рассказать какую-то волнующую их историю. Однако, когда дело доходит до производства, действительно, часто все превращается в эдакую поделку, изготовленную на потоке. Это часто бывает. Безусловно, если сравнивать с советским кино, уровень качества и требования к фильмам были другими. Наверное, очень многие современные фильмы на тему войны, проигрывают по качеству. В этом плане я соглашусь.
Однако, это не значит, что не нужно снимать кино на эту тему. Безусловно, это вечная тема. Думаю, по ней фильмы будут снимать всегда. Это огромный кусок истории с бесконечным количеством событий. Думаю, эта тема никогда нас не отпустит. Мы всегда будем об этом вспоминать, размышлять, рассказывать. В тех события участвовали миллионы людей и историй, связанных с ними тоже миллионы. Повторюсь, я не говорю, что не нужно снимать такие фильмы. Нужно делать картины лучше.
— На Ваш взгляд, в чем же может заключаться причина того, что на каком-то этапе волновавшие сценаристов истории превращаются в поделки?
— Эта проблема касается не конкретно фильмов о войне, а вообще всего кино. Был момент провала, когда школа ушла. В 1990-е годы произошел сильный провал и сейчас необходимо все восстанавливать утраченное. В принципе, если честно, отечественное кино становится с каждым годом все лучше и лучше: приходят технологии, появляется школа, находятся люди, которые способны делать хорошие фильмы. Мне видится позитивный тренд. Востребованность отечественного кино растет. Кстати, государство сейчас многое делает для того, чтобы кино развивалось.
Повторюсь, по-моему, главная проблема в отсутствии школы. Технологии пришли, а традиции ушли и новые еще не появились. Через какое-то время вырастет поколение новых мастеров. Думаю, это будут какие-то самородки. Люди, которые способны делать кино у нас есть. Они вырастят поколение своих преемников и, думаю, появится новая школа. Мне это видится так.
— Вы сейчас отметили позитивный тренд в кино. Безусловно, одно из подтверждений этой тенденции Ваш фильм «28 панфиловцев». По прошествии времени, как Вы сами можете оценить его? Возможно, что-то осталось недосказанным, а что-то получилось очень удачным?
— Кончено же, мне нравится то, что получилось, но, безусловно, там есть что-то, что не получилось. Сравнительно недавно я его пересматривал и у меня осталось хорошее впечатление. Конечно, есть какие-то ошибки, которые мы допустили во время съемок. Фильм «28 панфиловцев» снимался не так, как обычное кино. Там я был сценаристом, одним из режиссеров и продюсером: идея принадлежала мне, и я же ее воплощал. Изначальный мотив был — сделать кино, которого мне не хватает, и не делать в нем того, что мне не нравится в остальных кинолентах. Я думаю, это получилось.
Мои требования это кино удовлетворяет. Конечно, там есть недостатки: на что-то я смотрю сейчас и понимаю, что теперь сделал бы это по-другому. Важно отметить, что «28 панфиловцев» — коллективное творчество. Мы делали его вместе с Кимом Дружининым, огромный вклад внес наш оператор Никита Рождественский, колоссальную роль сыграли ребята на постпродакшене. Во все, что делалось, люди вкладывали душу. Можно сказать, этот фильм — ручная работа.
—Расскажите, пожалуйста, с какими трудностями Вам пришлось столкнуться в работе над новой кинолентой о летчице Лидии Литвяк?
— Мы стараемся на всех этапах во всех цехах выдерживать очень высокую планку. В этот раз трудностей очень много. В основном, все дело в проблемах с финансированием. Работа сильно растянулась, этому много причин. Сначала мы попали в пору пандемии и весь рынок сильно лихорадило. Мы думали, что сможем быстро найти финансирование, а оказалось, что на это нужно много времени. Все остальное — обычные задачи и по большей части они интересные. Мы начали снимать в 2021-м году, а сейчас уже 2023-й. Сейчас отснято 70% картины.
Нужно отметить, что она очень большая: у нас заявлено 100 съемочных смен, это очень много для полного метра. Картина очень сложная в техническом плане. Нам казалось, что «28 панфиловцев» сложный проект, но эта история намного труднее. Там есть воздушные сцены. Мы все делаем не 3-D-графикой, а все снимаем: это полноценные комбинированные съемки. Очень много решений мы разрабатываем на ходу. Повторюсь, трудности, которые расстраивают, связаны именно с нестабильным финансированием. Все остальное — интересные задачи.
— К слову, почему же Вы решили посвятить свою новую киноленту именно Лидии Литвяк?
— Это очень-очень яркая, интересная, трогательная, пронзительная история о герое, который, на удивление, забыт большинством наших соотечественников. Они просто не знают этого имени. Даже в моем поколении о Лидии Литвяк мало кто знает: только те, кто увлекается авиацией или историей. Это совершенно несправедливо, потому что это абсолютно выдающаяся фигура в истории и войны, и авиации. Этот герой просится на экран. Кроме того, это очень интересная задача. Фильмы про летчиков у нас есть, но лично мои потребности, как зрителя, они не удовлетворяют. Вот я иду в кино на фильм про летчиков и что мне хотелось бы в нем увидеть: вот такое кино я и хочу сделать.