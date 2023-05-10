Мали и Гана наращивают взаимную нефтяную торговлю

Бамако, 10 мая. Делегация Национального нефтяного управления Ганы (NPA) посетила Мали. Целью визита стало стимулирование торговли углеводородами.
NPA планирует увеличить поставки топлива в регион Сахель, включающий в себя 12 государств. Для этого организация активно привлекает малийских импортеров.
«Целью этого визита было также обсуждение вопросов упрощения процедур торговли и подписание соглашения о торговом сотрудничестве между Ганой и Мали», — заявил чиновник.
Ранее глава правительства Мали встретился с представителями Буркина-Фасо для обсуждения возможности формирования федерации двух государств. В ходе разговора политики пришли к выводу, что обмен опытом и разведданными будет очень полезным для обеих сторон.
После этой встречи глава Буркина-Фасо Ибрагим Траоре выразил желание сотрудничать с Мали в области обеспечения безопасности. Он пояснил, что совместные усилия республик позволяют успешно пресекать деятельность радикальных группировок.