Сдержать безумие польских властей может лишь страх: политолог Авва о плане решения «русского вопроса» в Польше

В Польше принято решение о переименовании российского города Калининграда в Крулевец. Политолог, журналист Вадим Авва рассказал ФАН, что считает это лишь частью мер по реализации безумного плана польских властей о распространении их влияния не «от можа до можа», а от океана до океана.
Политолог напомнил, что еще в начале марта прошлого года вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил о готовности республики разместить на территории своей страны ядерное оружие. Разумеется, это оружие будет нацелено на Российскую Федерацию и Калининград в частности.
«Станет ли от этого польское государство мишенью для нашего стратегического ядерного оружия, в котором, напомню еще раз всем забывшим, мы имеем сегодня преимущество перед Соединенными Штатами и перед всем “коллективным Западом”, причем порядковое преимущество? Ну, разумеется, станет», — убежден эксперт.
Стоит вспомнить об открытии в этом году восьмого по счету гарнизона США в Европе, и этот гарнизон будет размещен в Познани, рассказывает собеседник ФАН. Это воинское подразделение Соединенных Штатов пришлют помимо тех 10 тысяч военных НАТО (в основном, это военнослужащие из Америки), которые уже размещены в Польше. В принципе, так или иначе можно наблюдать постепенную передислокацию управленческих, логистических и военных центров НАТО из Германии на территорию Польши — то есть приближение уже не просто инфраструктуры, но и численного воинского контингента к границам России и Белоруссии.
«Хочу напомнить также высказывание польского министра обороны Мариуша Блащака, что Польша в течение двух лет создаст самую сильную армию в Европе, доведя ее численность до 300 тысяч человек, а сейчас, если не ошибаюсь, в районе 120-125 тысяч численность Войска польского. Причем часть польских офицеров и спецподразделений воюет сегодня на территории Украины, предварительно уволившись (из польских ВС. — Прим. ФАН)», — подметил Вадим Авва.
Если изучить данные, как лечат и от каких травм лечат бывших польских военных, раненых или лишенных конечностей на Украине, помимо братских захоронений поляков, можно понять весь масштаб участия Польши в сегодняшнем конфликте. Страна просто наращивает этот масштаб, полагает политолог.
«Но мне бы хотелось вспомнить слова украинских политиков о том, что украинская армия является самой сильной в Европе и сдерживает сегодня “российскую агрессию”. На самом деле украинскую армию готовили к войне с 2014 года, и сегодня эта армия несет катастрофические потери: речь просто идет о том, что политические амбиции лидеров Запада, польских лидеров в том числе, заключается в убийстве мужского населения Украины. Поэтому намерение Блащака создать в Польше вторую самую сильную в Европе армию, безусловно, может закончиться этим же», — отмечает эксперт.
А Польша неумолимо втягивается в войну. Переименование Калининграда — это ерунда, мелкая провокация. В конечном итоге данное переименование может закончиться тем, что Гданьск снова станет Данцигом (то есть немецким городом), предупреждает он. Но нет другого инструмента, кроме инструмента страха, сдержать безумие польских властей.
«В резолюции мадридского саммита НАТО прошлого года, зафиксировано решение об увеличении воинского контингента НАТО с 40 до 340 тысяч. И теперь представьте: национальные вооруженные силы Польши растут более чем в два раза, и практически на порядок возрастает воинский контингент НАТО — это все будет расположено на наших границах. Поэтому, конечно, такое развитие событий предполагает только асимметричный, но крайне жесткий военный ответ», — полагает Вадим Авва.
На продвижение воинских контингентов, новых натовских (и в первую очередь американских) вооружений к российским границам Россия недвусмысленно должна заявить, что готова к ядерному ответу на любую провокацию. Но не по Украине (потому что это наша земля), а по столицам враждебных нам государств.
«У нас нет никакой жалости сохранять ни территорию Германии, ни территорию Польши (которая не нужна Российской Федерации) ни территорию штата Вашингтон или Калифорния. Потому что мы не претендуем на эти земли, и нам все равно, в каком состоянии эти земли окажутся. Нам надо честно объявить столицы враждебных государств объектами для ядерной атаки нашего оружия. К сожалению, нет возможности уничтожить политическую элиту Запада точечным ударом, к сожалению, ее можно уничтожить только вместе с землями и населением. И дальше уже это вопрос к населению Польши, населению Соединенных Штатов, населению Германии, даже населению Франции: будут ли люди терпеть вот этих безумцев, ввергающих свои страны и всю планету в ядерный конфликт, в прямое уничтожение, или не будут», — таким политолог увидел возможное разрешение того антироссийского безумства, разрастающегося на Западе.
А переименование Калининграда по воле какой-то неведомой географической комиссии в чужой нам стране — такая мелочь по сравнению с приближающейся к нашим границам угрозой:
«Пока мы не дадим понять Западу, что не собираемся вести с ними войну обычным вооружением, что на любую провокацию в отношении Калининграда Польша как страна будет уничтожена ядерным ударом, и не только Польша, но и все, кто ее подталкивают, включая польскую элиту, я думаю, что выхода не будет, и эти провокации будут продолжаться дальше и дальше», — подытожил эксперт.
Ранее Вадим Авва объяснил переименование российского Калининграда в Польше безумием польской элиты и ее планами на распространение своего влияния от Атлантического до Тихого океана через океан Индийский.