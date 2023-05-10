Сдержать безумие польских властей может лишь страх: политолог Авва о плане решения «русского вопроса» в Польше

Стоит вспомнить об открытии в этом году восьмого по счету гарнизона США в Европе, и этот гарнизон будет размещен в Познани, рассказывает собеседник ФАН. Это воинское подразделение Соединенных Штатов пришлют помимо тех 10 тысяч военных НАТО (в основном, это военнослужащие из Америки), которые уже размещены в Польше. В принципе, так или иначе можно наблюдать постепенную передислокацию управленческих, логистических и военных центров НАТО из Германии на территорию Польши — то есть приближение уже не просто инфраструктуры, но и численного воинского контингента к границам России и Белоруссии.