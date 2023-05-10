В НАТО заявили, что не разрабатывают военные планы против Китая

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что альянс готовит военные планы исключительно против России и террористических групп и не готовит их против Китая. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи начальников генеральных штабов Вооруженных сил (ВС) стран военного блока.
Бауэр отметил, что в альянсе все же есть некоторые страны, которые «присматриваются к Китаю». Однако, уточняет глава ведомства, это не относится к общим военным усилиям НАТО.
Ранее политолог Дмитрий Журавлев объяснил нежелание лидеров стран НАТО принимать в свои ряды Украину. По его мнению, страны альянса так сильно напугали сами себя Россией, что всерьез опасаются ядерной войны.