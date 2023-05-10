МИД России вручил ноту протеста поверенному Польши из-за инцидента на кладбище в Варшаве

Временному поверенному в делах Польши в России Яцеку Щлядевскому была вручена нота протеста в связи с событиями на Кладбище-мавзолее советским воинам в Варшаве, сообщили в МИД РФ.
Как отметили в ведомстве, 9 мая было сорвано мероприятие, посвященное памяти советских воинов, погибших в борьбе с фашистами. Церемония возложения венков была сорвана, а польские правоохранители не предприняли никаких мер по защите российской делегации, заявили в МИД.
«Польскому дипломату было также заявлено, что развязанная Варшавой разнузданная антироссийская вакханалия вышла за рамки принципов общения соседних государств», — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщалось ранее, толпа русофобов не пропустила российских дипломатов на мемориальное кладбище в Варшаве, где планировалось возложение венков на могилы советских воинов.