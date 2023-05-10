МИД России вручил ноту протеста поверенному Польши из-за инцидента на кладбище в Варшаве

Как отметили в ведомстве, 9 мая было сорвано мероприятие, посвященное памяти советских воинов, погибших в борьбе с фашистами. Церемония возложения венков была сорвана, а польские правоохранители не предприняли никаких мер по защите российской делегации, заявили в МИД.