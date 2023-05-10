Спрос россиян на перелеты в Грузию вырос в семь раз на фоне возобновления авиасообщения

По статистике пользователи одного из сервисов по бронированию гостиниц в среднем собираются приехать в Грузию на семь дней. Наибольший интерес россияне проявляют к посещению страны в летний период. Стоимость перелета с пересадкой на в это время года начинается от 40 тысяч рублей за человека в обе стороны.