Спрос россиян на перелеты в Грузию вырос в семь раз на фоне возобновления авиасообщения

Спрос россиян на рейсы и бронирование отелей в Грузии вырос в семь раз после возобновления авиасообщения, сообщает ТАСС.
По статистике пользователи одного из сервисов по бронированию гостиниц в среднем собираются приехать в Грузию на семь дней. Наибольший интерес россияне проявляют к посещению страны в летний период. Стоимость перелета с пересадкой на в это время года начинается от 40 тысяч рублей за человека в обе стороны.
Самым востребованным местом стала столица Тбилиси. Проживание там обойдется человеку в 1,4 тысячи рублей за ночь в трехзвездочном отеле. Во втором по популярности грузинском городе Батуми ночь в аналогичных условиях будет стоить 3,2 тысячи рублей.
В Грузии поприветствовали отмену визового режима Россией. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили подчеркнул, что в РФ проживают более миллиона грузинских граждан. Это решение облегчит им бытовую жизнь, так как люди поддерживают тесные связи с родственниками и близкими, проживающими в республике.