Картины Сергея Опульса передали московскому Музею Победы

Сергей Опульс — известный петербургский живописец, чьи работы находятся в частных коллекциях и музеях по всему миру: их можно встретить в России и Израиле, США, Австралии, странах СНГ и Европы. В 2021 году художнику было посмертно присвоено звание «Почетного Гражданина Земли XXI века ЮНЕСКО ООН». 10 мая он мог бы отметить свой 61-й день рождения. В честь этой даты вдова и арт-менеджер художника Наталья Булгакова передала семь его полотен фондам Музея Победы.