Картины Сергея Опульса передали московскому Музею Победы

В Музее Победы на Поклонной горе состоялась церемония передачи картин Сергея Опульса. Семь живописных полотен афганского цикла войдут в постоянную экспозицию и будут радовать посетителей музея.
Сергей Опульс — известный петербургский живописец, чьи работы находятся в частных коллекциях и музеях по всему миру: их можно встретить в России и Израиле, США, Австралии, странах СНГ и Европы. В 2021 году художнику было посмертно присвоено звание «Почетного Гражданина Земли XXI века ЮНЕСКО ООН». 10 мая он мог бы отметить свой 61-й день рождения. В честь этой даты вдова и арт-менеджер художника Наталья Булгакова передала семь его полотен фондам Музея Победы.
«Картины афганского цикла были написаны, конечно, после окончания Афганской войны, в которой он принимал участие как вертолетчик. Это воспоминания о том, как он служил, как он летал, все, что связано с его личной биографией и службой», — рассказала Наталья.
По словам вдовы, Сергей Опульс был воспитан в духе любви к России и служения ее интересам на поприще искусства. Из-под кисти художника вышло множество картин, которые славят Родину. Теперь работы афганского цикла смогут увидеть посетители Музея Победы.
«Картины меня потрясли. У нас не так много художников среди «афганцев», поэтому каждый на вес золота. Мои стихи и картины Сергея Опульса рифмуются, в них есть что-то общее, пережитое, то, что не стыдно взять в будущее для наших потомков», — сказал во время церемонии поэт и прозаик, ветеран Афганистана, кавалер ордена Красной Звезды Александр Карпенко.
Картины были созданы в мастерской художника в Петербурге уже после Афганистана. Среди полотен — «Аэродром Ханабад», пейзаж, посвященный месту, где служил автор; серия «Гиндукуш», занявшая первое место на выставке-конкурсе «Воспоминания о весне»; «Горное путешествие» и другие.
«Важно знать о развитии современного отечественного искусства, и важно, чтобы патриотическая составляющая была. Потому что все настоящее русское искусство, оно глубоко патриотично», — отметил член Союза писателей России Олег Столяров.
Сергей Опульс — уроженец Ташкента, член Союза Художников России с 1998 года, бакалавр современного искусства, участник более 160 коллективных и персональных выставок в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Гамбурге, Париже, Сараево, а также участник художественных пленэров и аукционных продаж в Европе и США.