«Стальная надежда»: водители трамваев в Мариуполе возвращаются к работе

Недавно в жизни водителя трамвая Галина произошло радостное и долгожданное событие: она наконец-то смогла вернуться к любимой работе. С началом СВО в Мариуполе перестали ходить трамваи, и лишь спустя год движение в освобожденном городе удалось восстановить. Галина признается: по работе очень скучала, ведь своему призванию она посвятила всю жизнь.
«Мечта с детства. Я жила на правом берегу раньше, и у нас «двойка» была, трамвай такой ходил. И я вместо уроков каталась на трамвае, мама ругалась, конечно, но мечта моя сбылась. И вот 40 лет безаварийно — с 1983 года работаю», — рассказала женщина.
Рабочий день у передовиков транспортного движения начинается в 06:00. Перед выходом на маршрут трамваи обкатывают и проверяют на неисправности. На работу Галина ходит как на праздник, ведь сесть за пульт управления любимого транспорта она мечтала больше года.
«Я плакала, когда первый трамвай пошел, еще снег был, соседка мне показала в Интернете, я плакала, конечно. Столько лет проработать, тем более, мечта», —поделилась Галина.
Трамвайные пути восстанавливали специалисты из Петербурга и Донецка. Они полностью отремонтировали вагоны, пострадавшие от осколков и прямых попаданий, а также восстановили трамвайные сети.
Сейчас в Мариуполе функционирует только одна десятикилометровая линия, по которой уже курсируют 17 трамваев. Впереди еще много работы, ведь запуск движения — лишь один из множества этапов возрождения общественного транспорта в Мариуполе.