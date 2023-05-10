«Стальная надежда»: водители трамваев в Мариуполе возвращаются к работе

Недавно в жизни водителя трамвая Галина произошло радостное и долгожданное событие: она наконец-то смогла вернуться к любимой работе. С началом СВО в Мариуполе перестали ходить трамваи, и лишь спустя год движение в освобожденном городе удалось восстановить. Галина признается: по работе очень скучала, ведь своему призванию она посвятила всю жизнь.