Суд в Москве взыскал более 192 млрд рублей с экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина

В столице Замоскворецкий суд взыскал более 192 миллиардов рублей с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Об этом сообщили в пресс-службе госоргана.
Решение было принято по обращению Генеральной прокуратуры, при этом журналистам не озвучили, какими основаниями руководствовались при вынесении такого вердикта. Слушание проходило в закрытом режиме.
«Решением по иску прокуратуры с Хотина, как бенефициара АО «Русь-Ойл», взыскан в пользу Российской Федерации причиненный вред, выраженный в неуплате налогов, в размере 192 157 539 000 рублей», – говорится в сообщении суда.
Также в доход государства будут обращены акции и 100% долей в уставных капиталов хозяйственного общества, которые входят в группу компаний АО «Русь-Ойл».
Ранее блогер Александра Митрошина выплатила долг в пользу государства в размере 120 миллионов рублей.