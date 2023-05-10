Музыкант Юрий Лоза высказался о возможном выступлении Верки Сердючки на Евровидении

Украинский артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, стал специальным гостем на конкурсе «Евровидение» в Ливерпуле. Мнением об этом поделился исполнитель Юрий Лоза.
Сообщается, что Данилко может снова выйти на сцену Евровидения. Наиболее вероятно, на мероприятии он исполнит хит «Dancing Lasha Tumbai». Песня принесла ему второе место на соревновании в 2007 году.
По мнению Лозы, новое появление певца уже не вызовет такого ажиотажа. Украинскому певцу нечем удивить публику, про него лучше просто забыть.
«Какая нам разница где и кто что-то поет? Вас не касается, меня не касается, россиян не касается. Нам на Данилко должно быть совершенно безразлично, так что пусть не старается», — цитирует его портал Woman.ru.
Ранее журналист Вадим Манукян прокомментировал первый полуфинал конкурса 2023 года. Музыкальный конкурс он описал словами «в дурдоме все по расписанию».