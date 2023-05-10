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Телеведущий Соловьев возмутился беспрепятственным возвращением Аллы Пугачевой в Москву

Общество
Телеведущий Соловьев возмутился беспрепятственным возвращением Аллы Пугачевой в Москву

Телеведущий Владимир Соловьев гневно отреагировал на прием, который оказали в России певице Алле Пугачевой.

В своей авторской программе шоумен возмутился тем, что осудившую специальную военную операцию на Украине звезду эстрады не только тепло приняли, но и легко впустили в страну.

Певица посетила похороны модельера Валентина Юдашкина, где с ней, в числе прочих, пообщался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Давайте сейчас ее по телевизору еще покажите <...> В ножки ей упадите, цветами встретьте», — негодовал Соловьев.

Ранее Алла Пугачева опубликовала свое архивное фото в окружении ветеранов Великой Отечественной войны и обратилась к «братьям-однополчанам».
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