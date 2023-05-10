Болельщики «ПСЖ» объявили руководству футбольного клуба бойкот из-за Месси

Объединение активных болельщиков «Пари Сен-Жермен» Collectif Ultras Paris объявило футбольному клубу бойкот из-за разногласий с руководством, сообщает Le Parisien.
Болельщики встретились с официальными представителями «ПСЖ» после выдвинутых требований. Переговоры завершились тем, что фанаты пригрозили прекратить посещать матчи клуба, если руководство не пересмотрит свои позиции.
До этого в течении нескольких недель фанаты «ПСЖ» устраивали ряд акций протестов с требованием сменить руководство клуба из-за неуспешного выступления в текущем сезоне 2022/23. Кроме того, болельщики заявили о необходимости убрать из состава команды Лионеля Месси и Неймара.
Ранее сообщалось, что Месси стал приоритетом Саудовской Аравии на официальном уровне. Арабский клуб «Аль-Хиляль» готов предложить нападающему зарплату в 386 млн евро.