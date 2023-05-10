Болельщики «ПСЖ» объявили руководству футбольного клуба бойкот из-за Месси

До этого в течении нескольких недель фанаты «ПСЖ» устраивали ряд акций протестов с требованием сменить руководство клуба из-за неуспешного выступления в текущем сезоне 2022/23. Кроме того, болельщики заявили о необходимости убрать из состава команды Лионеля Месси и Неймара.