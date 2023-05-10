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Генеральный инспектор Бундесвера Бройер указал на отсутствие условий для контрнаступления ВСУ

Армия
Генеральный инспектор Бундесвера Бройер указал на отсутствие условий для контрнаступления ВСУ

Условий для начала полномасштабного наступления у ВСУ пока не было, однако подготовка продолжается. Об этом заявил Генеральный Инспектор Бундесвера Карстен Бройер.

Представитель немецкой армии отметил, что на данный момент земля все еще остается болотистой и влажной. Более того, на некоторых полях есть большие озера, что не позволяет ВСУ начать наступление.

«Но в ходе всех переговоров мне стало ясно, что планирование украинского наступления идет полным ходом», — добавил Бройер в интервью изданию DPA.

Ранее президент Чехии Петр Павел предостерег властей Украины от поспешного контрнаступления. Он указал, что сейчас ВСУ не смогут использовать элемент неожиданности, из-за чего требуется довести подготовку до конца.
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