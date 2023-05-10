Польша всегда была безумна: политолог Авва объяснил переименование российского Калининграда амбициями поляков

Польская географическая комиссия переименовала российский Калининград в Крулевец. Утверждается, что это историческое польское название города. Собирается ли Польша таким путем сделать заявку присоединение Калининграда и до каких пределов она собирается дойти, объяснил корреспонденту ФАН политолог, журналист Вадим Авва.
«Польша делает заявку не на присвоение Калининграда — амбиции Польши простираются гораздо дальше. В сути своей польское политическое государство, его главная амбиция совершенно не изменились с XV-XVI-XVII веков: они хотели бы присвоить себе Россию или, цитируя сегодняшнего премьер-министра Польши Моравецкого, “уничтожить ген рашизма” — русскую идентичность как таковую. Вот о чем, по сути, идет речь», — объяснил выходку поляков Вадим Авва.
Что касается Калининграда, продолжил политолог, то, безусловно, наш эксклав является одной из самых горячих точек, и Запад, в первую очередь Польша и Литва, постараются организовать вокруг него политическое и военное напряжение. Более того, мы даже можем вспомнить тут намерение эстонцев (и не только эстонцев) устроить блокаду в Балтийском море, вступление в НАТО Финляндии, Швеции — это тоже шаги по отторжению Калининграда от России.
«Когда польская элита заигрывается в свои амбиции, которые примитивно звучат “от можа до можа”, то на самом деле эти польские амбиции звучат “от Атлантического океана до Тихого океана, включая Индийский”. Безумие ли это? Да, безумие. Но польская элита всегда страдала безумием», — поделился своим мнением собеседник ФАН.
Ранее Вадим Авва объяснил выбор литовских школьников в пользу русского языка, как второго иностранного, экономическими причинами.