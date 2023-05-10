Польша всегда была безумна: политолог Авва объяснил переименование российского Калининграда амбициями поляков

Что касается Калининграда, продолжил политолог, то, безусловно, наш эксклав является одной из самых горячих точек, и Запад, в первую очередь Польша и Литва, постараются организовать вокруг него политическое и военное напряжение. Более того, мы даже можем вспомнить тут намерение эстонцев (и не только эстонцев) устроить блокаду в Балтийском море, вступление в НАТО Финляндии, Швеции — это тоже шаги по отторжению Калининграда от России.