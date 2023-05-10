Власти Ростовской области планируют заменить 850 лифтов до конца 2024 года

До конца 2024 года в Ростовской области планируют заменить лифты, у которых завершился нормативный срок эксплуатации. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Сизиков.
Изначально срок замены лифтов был обозначен серединой февраля 2025 года, но власти области намерены реализовать эту программу раньше запланированного срока, сообщает деловое медиа «Эксперт Юг».
Всего в многоквартирных домах Ростовской области подлежат замене 850 лифтов, выработавших свой ресурс. В течение двух лет будут установлены новых 664 лифта, на замену оставшихся продолжается поиск подрядчиков и источники финансирования.