Шоумен Михаил Галустян признался, что при рождении ему дали другое имя

Актер, телеведущий и певец Михаил Галустян в своем аккаунте в запрещенной соцсети поделился, что при рождении получил имя Ншан, в честь деда.
По словам артиста, мало кому известно, как его зовут на самом деле. Имя дали в честь дедушки, который принимал участие в Великой отечественной войне.
«По паспорту меня зовут Ншан Сергеевич. Меня назвали так в честь дедушки Ншана Георгиевича Галустяна», — написал телеведущий.
Актер поделился, что его дед мечтал стать летчиком, но мечта сбылась только после окончания войны. В 18 лет Ншана Георгиевича отправили служить в морскую пехоту. В его задачи входило доставлять боеприпасы на малую землю на катере.
Ранее Михаил Галустян признался, что получил гражданство Армении.