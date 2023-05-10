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Шоумен Михаил Галустян признался, что при рождении ему дали другое имя

Шоу-бизнес
Шоумен Михаил Галустян признался, что при рождении ему дали другое имя

Актер, телеведущий и певец Михаил Галустян в своем аккаунте в запрещенной соцсети поделился, что при рождении получил имя Ншан, в честь деда.

По словам артиста, мало кому известно, как его зовут на самом деле. Имя дали в честь дедушки, который принимал участие в Великой отечественной войне.

«По паспорту меня зовут Ншан Сергеевич. Меня назвали так в честь дедушки Ншана Георгиевича Галустяна», — написал телеведущий.

Актер поделился, что его дед мечтал стать летчиком, но мечта сбылась только после окончания войны. В 18 лет Ншана Георгиевича отправили служить в морскую пехоту. В его задачи входило доставлять боеприпасы на малую землю на катере.

Ранее Михаил Галустян признался, что получил гражданство Армении.
шоу-бизнес галустян
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