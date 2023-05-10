Движение судов на подводных крыльях планируют возобновить в Пермском крае

Правительство Пермского края рассматривает в среднесрочной перспективе возможность обновления подвижного состава водного транспорта, в том числе на подводных крыльях. Соответствующий комментарий появился в телеграм-канале регионального министерства транспорта.
В транспортном ведомстве сообщили, что в настоящее время правительством области уделяется повышенное внимание развитию как судостроения, так и судоходства, передает сетевое издание «Ветта». Будет обновляться подвижной состав водного транспорта, в том числе планируется использовать суда на подводных крыльях.
В рабочую группу по развитию в Прикамье водного транспорта вошли сразу несколько компаний, производящих суда на подводных крыльях. Предприятия совместно разрабатывают водные скоростные корабли «Метеор-120Р» и «Валдай-45Р».