Застрявший в феврале под Астраханью сухогруз сняли с мели 9 мая

Оба сухогруза застряли на мели на 177-м километре канала. «NAZMEHR» к тому же получил большую пробоину в корпусе и во многом утратил плавучесть. Через 25 дней «Tiyam» сумел самостоятельно сняться с мели и продолжил следовать в порт назначения.