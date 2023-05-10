Застрявший в феврале под Астраханью сухогруз сняли с мели 9 мая

Более двух месяцев назад, 22 февраля, в Астраханской области сели на мель, сойдя с фарватера в Волго-Каспийском судоходном канале, два сухогруза — «NAZMEHR» и «Tiyam».
Первое судно шло с грузом соли. Также оно перевозило шесть грузовых автомобилей. На борту находился интернациональный экипаж из 12 человек, сообщает сетевое издание «Астрахань.ру». Второй корабль шел без груза с командой из 14 моряков.
Оба сухогруза застряли на мели на 177-м километре канала. «NAZMEHR» к тому же получил большую пробоину в корпусе и во многом утратил плавучесть. Через 25 дней «Tiyam» сумел самостоятельно сняться с мели и продолжил следовать в порт назначения.
Что касается второго судна, то его астраханские спасатели сняли с мели только 9 мая. Предварительно была произведена разгрузка сухогруза с помощью плавучего крана. Далее с помощью резервных плавсредств «NAZMEHR» удалось снять с мели. Залатав пробоину, моряки повели корабль в порт назначения.