Хакеры зачастую распространяют вредоносное ПО под видом нейросетей

Хакеры активно используют генеративный искусственный интеллект (ИИ) для атак на компьютерные системы. Генеративный ИИ — это технология создания систем, способных создавать звуки, изображения и коды программ, от музыки до рекламных баннеров.
Используя генеративный ИИ, теневые компьютерные умельцы создают вредоносные программы, которые не может обнаружить антивирусное ПО. Такие программы могут распространяться через соцсети, накопители, электронную почту, сообщает сетевое издание «Нескучные технологии».
Данная технология создания вредоносного ПО не является новой, это развитие известного метода, который называется полиморфизм. Он дает возможность вредоносному ПО постоянно изменять свой код при использовании и избегать обнаружения.
Для защиты компьютерных систем следует обновлять антивирусное ПО и системы защиты данных, следить за строгим следованием правилам паролей, использовать надежные электронные адреса, не открывать подозрительные электронные письма и приложения.