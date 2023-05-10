Закрытые ленты стали доступны в веб-версии российской социальной сети ЯRUS

Функция создания закрытых лент пользуется популярностью у авторов: новый инструмент для создания блогов теперь доступен в веб-версии ЯRUS. Как это поможет привлечь новых подписчиков, читайте в этой статье.
Разработчики расширили возможности ЯRUS: теперь блогеры могут делиться контентом для ограниченного количества пользователей прямо в веб-версии платформы. Инструмент доступен в личном профиле соцсети: при создании нового блога или при редактировании имеющегося появляется функция «закрытая лента».
Разработчики ЯRUS уточняют: блог доступен по приглашению автора. Из списка подписчиков инфлюенсер выбирает конкретных пользователей. А для того, чтобы самому подписаться на ленту, достаточно отправить запрос владельцу и отслеживать статус в уведомлениях.
«Закрытые ленты — функционал, который был добавлен в приложение более двух месяцев назад и получил позитивный отклик среди авторов контента. Блогерам понравилось, что есть какое-то личное пространство, где можно делиться контентом для определенного круга, который определяет автор. Теперь мы вернули это в веб, потому что функционал на всех платформах должен быть идентичным», — отмечает менеджер по продукту соцсети ЯRUS Валерий Коляда.
В мобильном приложении ЯRUS закрытые ленты давно пользуются популярностью среди пользователей. А в новом обновлении для Android уже доступна уникальная функция — создание закрытых блогов с платным доступом. Подобный инструмент предоставил широкие возможности для заработка на эксклюзивном контенте более 11-миллионной аудитории ЯRUS: в перспективе нововведение появится на iOS и в веб-версии.
«Скоро в веб-версии появятся платные ленты: тогда доступ к контенту можно будет предоставлять за внутреннюю валюту — "монетки"», — поделился Валерий Коляда.
Новые возможности станут полезными для владельцев бизнеса или авторов контента. Публикация постов, недоступных общей публике, подогреет интерес подписчиков и привлечет внимание новой аудитории.
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