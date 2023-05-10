Закрытые ленты стали доступны в веб-версии российской социальной сети ЯRUS

В мобильном приложении ЯRUS закрытые ленты давно пользуются популярностью среди пользователей. А в новом обновлении для Android уже доступна уникальная функция — создание закрытых блогов с платным доступом. Подобный инструмент предоставил широкие возможности для заработка на эксклюзивном контенте более 11-миллионной аудитории ЯRUS: в перспективе нововведение появится на iOS и в веб-версии.